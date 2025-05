A combien s’élève la fortune de Harry Kane ?

La fortune de Harry Kane a gonflé du quart sur un an.

Le capitaine de l’équipe d’Angleterre voit sa fortune personnelle grimper en flèche depuis son transfert au Bayern Munich. Selon les dernières estimations, Harry Kane pèse désormais 100 millions de livres sterling (environ 120 millions d’euros), d’après les estimations du Sunday Times révélée en ce mois de mai. C’est une augmentation de 25 millions de livres (20 M€) sur un an.

Cette envolée financière s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, ses performances sportives en Bavière et le gain d’un premier titre majeur dans sa carrière jusqu’ici vierge sur le palmarès. Un rendement qui se traduit par un salaire de 2 millions d’euros perçus chaque mois, depuis son arrivée à Munich.

Mais l’essentiel de cette fortune ne provient pas uniquement de son salaire de footballeur. Les revenus publicitaires constituent le pilier de son enrichissement, avec 11 millions de livres (14 M€) engrangés via ses contrats de sponsoring. Des partenariats prestigieux avec Skechers, Amazon ou encore Cadbury alimentent régulièrement ses comptes.

Des affaires en famille chez les Kane

L’attaquant de 31 ans a également développé une stratégie d’investissement immobilier particulièrement lucrative. Avec son frère Charlie, qui fait également office d’agent, il dirige Edward James Investments Limited, une société de placement immobilier valorisée à plus de 15 millions de livres (18 M€). Le portefeuille a d’ailleurs pris 2 millions de valeur supplémentaires les derniers mois.

Cette réussite financière se reflète dans son mode de vie munichois. Kane a élu domicile dans une propriété située dans le « Beverly Hills de Bavière », au-dessus de la rivière Isar. Cette demeure, équipée d’un spa et d’une terrasse avec vue sur la forêt, abrite sa famille composée de son épouse Kate et leurs quatre enfants. La maison, qui avait précédemment hébergé les anciens joueurs du Bayern Mehmet Scholl et Lucas Hernandez, témoigne du standing acquis par l’international anglais en Allemagne.

Derrière cette success-story financière se cache une organisation rodée. HK28 Limited, surnommée « The Harry Kane Company », centralise tous les intérêts sportifs, commerciaux et caritatifs de la star. Cette structure, pilotée en famille avec l’aide de ses parents et de son frère, illustre une approche professionnelle de la gestion patrimoniale. En avril, c’est par son truchement qu’il a lancé la dernière de ses participations, la marque Seat Unique tournée vers le business des hospitalités.