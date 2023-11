A combien s’élève la fortune de Georgina Rodriguez ?

Georgina Rodriguez s’est construit un solide empire depuis qu’elle fréquente Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez, compagne du célèbre footballeur Cristiano Ronaldo, captive régulièrement les gros titres des tabloïds. Mannequin et actrice espagnole, elle a acquis une notoriété significative sur les réseaux sociaux tout au long de sa relation avec la légende du football. Leur histoire a débuté en 2016, lorsqu’elle travaillait comme vendeuse dans un magasin Gucci à Madrid, où Cristiano Ronaldo était client.

Une fortune à 8 chiffres pour Georgina Rodriguez

Le couple a depuis accueilli trois enfants : Alana Martina, née en 2017, et les jumeaux Eva et Mateo, nés en 2017 via mère porteuse. Rodriguez est également la belle-mère de Cristiano Jr., l’aîné de Ronaldo, né en 2010. Sa fortune actuelle est estimée à environ 10,5 millions d’euros selon The Sun, cette semaine. Depuis la révélation de sa relation avec Ronaldo, elle est devenue un mannequin très demandé. Avec un nombre croissant d’abonnés sur les réseaux sociaux, Rodriguez a augmenté ses revenus grâce à sa forte présence sur différentes plateformes.

Compagne de Cristiano Ronaldo, l’homme qui a le plus de followers

Selon le Daily Mail, Rodriguez pourrait gagner environ 1 million de dollars pour chaque publication publicitaire sur ses réseaux sociaux. Ces informations datent de 2021, alors qu’elle avait environ 28 millions d’abonnés. Aujourd’hui, son nombre d’abonnés a dépassé les 50 millions, ce qui laisse supposer une hausse significative des tarifs publicitaires en 2023. Tout au long de sa relation avec la star du club Al-Nassr, Rodriguez a diversifié ses activités commerciales, contribuant ainsi à sa fortune. Elle a lancé avec succès sa propre ligne de vêtements et de parfums, renforçant sa présence dans l’industrie de la mode.

Première femme de footballeur à plus de 50 M sur Instagram

De plus, elle a participé à plusieurs émissions de télé-réalité, notamment la série Netflix « I Am Georgina », consolidant davantage son profil public et son potentiel de revenus. Avec le soutien de sa relation publique avec la légende du football, Rodriguez a su exploiter ses relations avec les bonnes personnes et sa forte présence sur les réseaux sociaux. Cette combinaison stratégique lui a permis de connaître une croissance rapide de sa fortune. Georgina Rodriguez, compagne de la personnalité la plus suivie sur Instagram, Cristiano Ronaldo, peut désormais revendiquer fièrement un record bien à elle. Elle est devenue la première femme de footballeur à atteindre 50 millions de followers sur Instagram.