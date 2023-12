A combien s’élève la fortune d’Antonella Roccuzzo, compagne de Messi ?

Vivre dans l’ombre tutélaire de Lionel Messi n’est pas pour déplaire à la discrète Antonella Roccuzzo. Qui n’en est pas moins influente par ailleurs.

Originaire de Rosario, en Argentine, Antonella Roccuzzo, née le 26 février 1988, est connue comme l’épouse de la star du football mondial Lionel Messi. Issue d’une famille d’entrepreneurs argentins, Antonella a toujours eu un goût prononcé pour la mode. Après avoir entamé des études en odontologie puis en communication sociale, elle s’est orientée vers d’autres horizons, loin du domaine professionnel familial.

Antonelle Roccuzzo connait Lionel Messi depuis l’enfance

Bien qu’elle préfère garder un profil discret, l’influence d’Antonella sur les réseaux sociaux est remarquable. Sa présence lors des matchs de son époux, Lionel Messi, est toujours sous les projecteurs, notamment après la victoire de l’Argentine lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Antonella Roccuzzo ne correspond pas au stéréotype des WAG (femmes et petites amies de footballeurs). Elle et Messi sont en couple depuis 2008 et se connaissent depuis l’enfance, étant donné qu’Antonella est la cousine du meilleur ami de Messi, Lucas Scaglia.

Une influenceuse qui sévit dans le monde de la mode

Son amour pour le design l’a menée à lancer « Enfans », une marque de vêtements pour enfants en partenariat avec sa cousine Andrea Lo Menzo. Cette marque propose des designs intemporels pour enfants, alliant confort et luxe. En tant qu’influenceuse, elle garde un profil plus réservé, mais l’impact de ses publications sur Instagram la place sous les feux de la rampe. Sa carrière de mannequinat est également notable, avec sa participation à des campagnes avec le designer Ricky Sarkany.

La fortune d’Antonella Roccuzzo est estimée à près de 20 M€

La célèbre entrepreneure et mannequin possède une fortune que le média The Sun estime proche de 20 millions d’euros, indépendamment de celle plus colossale de Lionel Messi. Elle a récemment lancé une ligne de chaussures en collaboration avec Sofía Balbi, épouse du footballeur uruguayen Luis Suárez. Mariée à Messi en janvier 2017 après neuf ans de relation, ils ont trois enfants : Thiago, Mateo et Ciro.