60 k€ d’options exclusives, 15 k€ de peinture: détails de l’exceptionnel bolide de Thibaut Courtois

Une bête de course stylée à son image : voilà ce que s’est offert le gardien du Real Madrid, Thibaut courtois.

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a récemment ajouté une magnifique Porsche 992 GT3 RS sur mesure à sa collection de voitures, qui incorpore notamment 60 000 € de fonctionnalités exclusives du programme Porsche Sonderwunsch. Le véhicule arbore une peinture unique en Palladium Metallic, une rare couleur PTS (Paint-to-Sample), et est doté d’une multitude d’options exclusives, notamment le pack Weissach, les phares principaux LED noirs avec des anneaux d’accent colorés en Palladium Metallic, les feux arrière de conception exclusive, les freins en composite de carbone Porsche et une multitude d’autres extras.

La nouvelle Porsche GT3 RS de Thibaut Courtois est une oeuvre d’art

L’extérieur de la GT3 RS est orné d’une combinaison de noir mat et de Palladium Metallic, lui donnant un look agressif et élégant à la fois. Le pack Weissach ajoute encore plus au visuel avec ses composants en fibre de carbone apparents, notamment le capot, le toit, les triangles des vitres latérales, les coques des rétroviseurs et la couche active secondaire de l’aile arrière.

L’intérieur est tout aussi remarquable, avec du cuir noir avec des surpiqûres contrastantes en beige. La couture croisée déviée en beige qui traverse la partie supérieure du tableau de bord, les panneaux de porte supérieurs et les panneaux latéraux arrière est un détail particulièrement frappant. Parmi les autres options Sonderwunsch, citons les inserts sur les sièges baquets en carbone et les panneaux de porte, le boîtier de colonne de direction en cuir noir avec surpiqûres beige, l’inscription « Weissach RS » et les broderies graphiques de la piste Weissach sur les appuie-tête et le passage du harnais de course sur la partie exposée de la coque du siège en carbone dans la couleur de la carrosserie.

Le 0 à 100 km/h avalé par le bolide en 3,14 secondes

Sous le capot, la 992 GT3 RS est équipée d’un moteur 4,0 litres à six cylindres à plat naturellement aspiré qui produit une puissance de 525 chevaux et un couple de 465 Nm, lui permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,14 secondes. Les performances de la voiture sont encore améliorées par la boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports. Cette 992 GT3 RS est une œuvre d’art de l’ingénierie automobile, alliant les performances au design.