Les 30 combattants MMA les plus riches en 2023

Conor McGregor est, et de loin, le combattant de MMA le plus riche.

La réussite dans l’univers du MMA ne se limite pas uniquement à l’octogone. Ces athlètes ont construit leur richesse grâce à leur acharnement au travail et à leur dévouement. La liste des combattants MMA les plus riches en 2023 met en lumière des noms emblématiques, de la légende Conor McGregor à Rorion Gracie, le co-fondateur de l’Ultimate Fighting Championship.

Conor McGregor est le plus populaire. Et aussi le plus riche

Khabib Nurmagomedov, ancien champion invaincu des poids légers de l’UFC, s’impose également parmi les plus fortunés avec une valeur de 40 millions de dollars. À mesure que l’on descend dans ce classement, des figures incontournables telles que Georges St-Pierre et Brock Lesnar se distinguent par leur succès sur le ring et leurs revenus hors du monde du MMA.

Une liste qui reflète la diversité du MMA. Mais aucun Français n’est classé

Cette liste révèle la diversité des parcours et des origines des combattants, illustrant comment leur dévouement à leur sport les a propulsés vers des niveaux exceptionnels de réussite financière. De Conor McGregor, qui a fait l’histoire en détenant deux ceintures UFC simultanément, à Rorion Gracie, un véritable pilier du MMA, ces combattants ont laissé une empreinte indélébile dans le monde du sport de combat et au-delà.

Conor McGregor (200 millions de dollars)

Rorion Gracie (50 millions de dollars)

Khabib Nurmagomedov (40 millions de dollars)

Georges St-Pierre (20 millions de dollars)

Brock Lesnar (20 millions de dollars)

Tito Ortiz (20 millions de dollars)

Fedor Emelianenko (18 millions de dollars)

Wanderlei Silva (18 millions de dollars)

Ronda Rousey (14 millions de dollars)

Anderson Silva (14 millions de dollars)

Bruce Buffer (12 millions de dollars)

Chuck Liddell (12 millions de dollars)

Daniel Cormier (10 millions de dollars)

Jon Jones (10 millions de dollars)

Cain Velasquez (10 millions de dollars)

Stipe Miocic (8 millions de dollars)

Demetrious Johnson (8 millions de dollars)

Chris Weidman (6 millions de dollars)

Lyoto Machida (6 millions de dollars)

Randy Couture (6 millions de dollars)

BJ Penn (5 millions de dollars)

Dominick Cruz (5 millions de dollars)

Fabricio Werdum (5 millions de dollars)

José Aldo (4 millions de dollars)

Matt Hughes (4 millions de dollars)

Chael Sonnen (4 millions de dollars)

Quinton Jackson (4 millions de dollars)

Frank Mir (4 millions de dollars)

Michael Bisping (4 millions de dollars)