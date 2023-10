PSG 4e, les 10 collectifs les plus chers du foot désormais selon KPMG

Champion d’Angleterre et d’Europe, Manchester City a le collectif le plus cher du football.

Après la conclusion du mercato estival, neuf clubs possèdent désormais une équipe d’une valeur supérieure à un milliard d’euros selon les données de Football Benchmark la division de KPMG, soit un de plus qu’en juillet, avec l’arrivée de Manchester United FC dans ce groupe d’élite. Cependant, il y a une nette baisse après le top 10, le collectif du RB Leipzig arrivant en 11e position avec une valeur de 651 millions d’euros.

Le collectif du PSG plus cher de 186 M€ sur un an

Le collectif le plus précieux de la Serie A italienne reste celui du SSC Napoli, avec une valeur totale de 640 millions d’euros, suivi de près par l’Inter Milan (624 millions d’euros) et l’AC Milan (623 millions d’euros). Le classement est toujours dominé par Manchester City FC, seul club à avoir une équipe d’une valeur de plus de 1,2 milliard d’euros. Il est suivi par Arsenal FC, Real Madrid CF et Paris Saint-Germain FC, avec seulement 21 millions d’euros d’écart entre ces trois équipes en termes de valeur actuelle de leur effectif. Le PSG a le sixième collectif qui se valorise le plus sur un an, en hausse de 186 millions d’euros.

Le FC Barcelone recule le plus dans la hiérarchie

Le FC Barcelone a chuté de cinq places à la suite d’un mercato estival contraint par des limitations financières. Le Barça n’a investi que 3 millions d’euros en frais de transfert, tout en générant plus de 100 millions d’euros grâce à la vente de joueurs tels qu’Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Franck Kessié. Au total, la valeur de l’effectif a diminué de plus de 160 millions d’euros par rapport à juillet.

Presque la moitié des clubs de la Premier League anglaise (9 clubs) possèdent un collectif total d’une valeur supérieure à 500 millions d’euros. Il n’y a que 10 clubs de ce type dans les divisions supérieures allemande, espagnole, italienne et française réunies, soulignant une fois de plus la puissance financière de la Premier League.