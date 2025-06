Wimbledon 2025. Toutes les primes (prize money) du tournoi

Wimbledon 2025 débute, avec des primes toujours plus élevées.

L’édition 2025 de Wimbledon est dans la lignée des précédentes niveau financier. A savoir que la dotation globale est record, à 53,55 millions de livres sterling (62,9 M€), soit une progression de 7% par rapport aux 50 millions alloués en 2024. Cette enveloppe représente le double de celle distribuée il y a dix ans.

Les futurs vainqueurs du simple dames et messieurs empocheront chacun 3 millions de livres (3,52 millions d’euros), marquant une hausse substantielle de 11,1% comparé aux gains de Carlos Alcaraz et Barbora Krejcikova l’an passé. Cette prime place Wimbledon en tête des tournois du Grand Chelem en termes de récompense pour les champions, avec près d’un million d’euros de plus aux lauréats, que Roland-Garros 2025. Les finalistes malheureux ne seront pas en reste avec 1,52 million de livres (1,78 million d’euros), en progression de 8,57% sur un an.

Conformément à la tendance observée dans les grands tournois, Wimbledon continue de valoriser les participations précoces. Les joueurs éliminés au premier tour percevront 66 000 livres (77 506 euros), soit 10% de plus qu’en 2024. Cette somme surpasse légèrement les dotations équivalentes de l’Open d’Australie et de Roland-Garros. Même les qualifications voient leurs primes revalorisées, avec 15 500 livres pour une élimination au premier tour des qualifications, représentant une hausse de 3,33%.

Le tournoi le plus richement doté du calendrier annuel

Cette dotation record positionne Wimbledon comme le tournoi le plus généreux du circuit. En comparaison, Roland-Garros 2025 offrait 2,55 millions d’euros au vainqueur, tandis que l’Open d’Australie proposait 3,5 millions de dollars australiens (environ 2,1 millions d’euros).

Deborah Jevans, présidente de l’All England Club, souligne cette philosophie : « Nous récompensons les succès de nos champions tout en continuant à soutenir les joueurs moins bien classés. Nous avons écouté les joueurs et nous nous sommes engagés avec eux. »

Le détail des primes du tournoi de Wimbledon 2025

Simple :

1er tour = 66 000 £ (77 506 €)

2e tour = 99 000 £ (116 259 €)

3e tour = 152 000 £ (178 498 €)

Huitième de finale = 240 000 £ (281 839 €)

Quart de finale = 400 000 £ (469 732 €)

Demi finale = 775 000 £ (910 105 €)

Finale = 1 520 000 £ (1,78 M€)

Victoire = 3 000 000 £ (3,52 M€)

Double :

1er tour = 16 500 £ (19 376 €)

2e tour = 26 000 £ (30 533 €)

Huitième de finale = 43 750 £ (51 377 €)

Quart de finale = 87 500 £ (102 754 €)

Demi finale = 174 000 £ (204 333 €)

Finale = 345 000 £ (405 144 €)

Victoire = 680 000 £ (798 544 €)

Double mixte :

1er tour = 4 500 £ (5 284 €)

3e tour = 9 000 £ (10 569 €)

Quart de finale = 17 500 £ (20 551 €)

Demi-finale = 34 000 £ (39 927 €)

Finale = 68 000 £ (79 854 €)

Victoire = 135 000 £ (158 534 €)

Fauteuil – Simple :

1er tour = 10 750 £ (12 624 €)

Quart de finale = 16 250 £ (19 083 €)

Demi-finale = 24 000 £ (28 184 €)

Finale = 36 000 £ (42 276 €)

Victoire = 68 000 £ (79 854 €)

Fauteuil – Double :

Quart de finale = 5 500 £ (6 459 €)

Demi-finale = 9 000 £ (10 569 €)

Finale = 15 000 £ (17 615 €)

Victoire = 30 000 £ (35 230 €)

Fauteuil Quad – Simple :

4e place = 16 250 £ (19 083 €)

3e place = 24 000 £ (28 184 €)

Finale = 36 000 £ (42 276 €)

Victoire = 68 000 £ (79 854 €)

Fauteuil Quad – Double :

Demi-finalistes = 9 000 £ (10 569 €)

Finale = 15 000 £ (17 615 €)

Victoire = 30 000 £ (35 230 €)