Verdict final de la Ligue Europa selon les stats d’Opta

Les statistiques d’Opta n’accordent que peu de chances aux clubs français de gagner la Ligue Europa.

Si les bookmakers français, tel que nous l’avons détaillé plus tôt ce jeudi, ne croient pas franchement au chances des clubs nationaux de remporter cette édition 2023-2024 de la Ligue Europa, qu’en est-il du côté des statistiques ? Elles aussi sont mitigées, pour ne pas dire contrariantes, de celles que partage le spécialiste de la discipline, Opta.

Des chances très minimes pour Lens, l’OM et Rennes. Elles sont nulles pour le TFC

Au mieux, le RC Lens a 2,8% de chances de remporter le tournoi, c’est un pour cent pile de plus que l’Olympique de Marseille. C’est surtout bien peu pour « rêver plus grand » selon la maxime consacrée ailleurs en Ligue 1. Les chances sont encore plus maigres pour le Stade Rennais, à 0,8% et elles sont nulles pour le Toulouse FC, le plus mal classé dans cet exercice de style.

Liverpool futur vainqueur de la Ligue Europa selon les statistiques d’Opta

Lens et Marseille ont néanmoins deux tiers de chances de voir les huitièmes de finale, alors que Rennes et Toulouse n’en ont pas la moitié. C’est Liverpool qui concentre les meilleurs atouts ; la victoire des Reds au bout de la Ligue Europa est de 30,5%.