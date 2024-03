Stade Rennais: Un transfert d’agent pour Christopher Wooh

Défenseur international du Cameroun et joueur du Stade Rennais, Christopher Wooh est en pleine ascension sportive.

En pleine ascension, le défenseur du Stade Rennais, Christopher Wooh (22 ans), a décidé de franchir un nouveau cap dans sa carrière en s’associant à l’agence de représentation sportive Sport Cover. Celle que dirige l’influent agent Meïssa N’diaye. Cette décision intervient après une Coupe d’Afrique des Nations réussie avec le Cameroun.

Christopher Wooh rejoint l’agence de Meïssa N’diaye

Malgré l’intérêt de clubs anglais, Wooh a préféré poursuivre son développement au Stade Rennais, club avec lequel il est lié jusqu’en 2026. En rejoignant Sport Cover, une agence qui représente des joueurs premium comme Marcus Thuram, Brice Samaba, Geoffrey Kondogbia ou son coéquipier rennais Ludovic Blas, il se staffe pour l’accompagner dans sa future carrière. Il a précédemment été conseillé par l’agence Talk to my agent (TTMA).

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2026

Ayant déjà disputé 14 matchs cette saison avec Rennes (pour un but inscrit), Christopher Wooh a le potentiel pour s’imposer comme un défenseur central de talent dans le paysage footballistique français et européen. Formé à Nancy, Wooh a signé pour le RC Lens en 2021 et une saison plus tard, avec le Stade Rennais contre une indemnité de transfert de 9 millions d’euros. Il y est sous contrat jusqu’en 2026.