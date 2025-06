Un nouveau missile de 750 ch dans le garage d’Aubameyang

Une Audi RS6 Mansory pour Aubameyang. – @CenturionMotors

Et un monstre sur roues de plus, pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille est un fin amateur et connaisseur de puissantes et belles cylindrées. Il le prouve une fois encore avec la réception de son nouveau bolide, qu’une Audi RS6 Mansory 4.0 TFSI, un break ultra-sportif qui repousse les limites de la performance automobile.

Repensée par le spécialiste allemand Mansory, cette Audi une fois revue mécaniquement, atteint une puissance de 750 chevaux et 980 Nm de couple. Cette préparation moteur place le véhicule dans une catégorie à part, rivalisant avec les supercars les plus exclusives. L’esthétique n’a pas été oubliée avec un kit carrosserie intégral en carbone comprenant capot, pare-chocs, bas de caisse et aileron. Les jantes Mansory de 22 pouces en finition noire complètent cette transformation radicale qui confère à l’ensemble une allure particulièrement agressive.

Une version familiale aux performances de supercars

Pierre-Emerick Aubameyang s’est tourné vers le spécialiste cannois Centurion Motors tel qu’indiqué dans une story Instagram, pour obtenir ce modèle édition 25ème anniversaire. Son habitacle associe cuir noir et surpiqûres bleues, rappelant les codes esthétiques du sport automobile. L’équipement pléthorique inclut notamment un système audio Bang & Olufsen 3D, des sièges ventilés et chauffants, ainsi qu’un affichage tête haute.

Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de la passion d’Aubameyang pour les automobiles d’exception. Le joueur de 35 ans, anciennement à l’Olympique de Marseille et désormais joueur d’ Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, est bien connu pour son goût des véhicules haute performance et des préparations exclusives. Il a notamment compté ce que les prestigieux constructeurs italiens, Lamborghini et Ferrari ont produit de mieux et parfois dans des couleurs totalement déjantées, de doré ou d’irisé.