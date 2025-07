Tour de France. Cofidis, budget compétitif et notoriété maximale

Katia Caniot et ses équipes sont dans les starting blocks pour le départ du Tour de France 2025, car il débute à Lille, à quelques kilomètres du siège de Cofidis.

Vingt-neuf ans que le rouge maillot de la Cofidis avale les bornes sur le Tour de France. Rouge, mais désormais teinté de jaune et de bordeaux, pour être plus visible dans un peloton des coureurs et des marques ou chaque détail compte. En tant que sponsor parmi les plus anciens et de surcroît unique dans une équipe, le groupe spécialiste du crédit bancaire a l’expérience des grands événements cycliste.

La notoriété aussi est à son zénith. Populariser la marque était au départ l’objectif, aujourd’hui il est moins question de la faire connaître que de soigner son appréciation auprès du grand public. Quand Cofidis est entré dans le cyclisme, par le prisme principal du Tour de France, la société basée à Villeneuve d’Ascq (à quelques encablures de Lille, ville du grand départ de l’édition 2025) était à peine connue. « Depuis, nous avons développé une notoriété de 87% », se réjouit Katia Caniot, directrice des ressources humaines et de la communication.

Deuxième équipe préférée des Français

D’après une étude menée en 2023, au classement des équipes que les Français préfèrent, Cofidis se classe deuxième après la Groupama-FDJ et la marque appartient au top 5 des sponsors préférés sur le Tour de France.

Pour viser encore plus haut, l’entreprise nordiste peut compter sur l’équipe professionnelle que dirige Cédric Vasseur. Son budget est de 25 millions d’euros, augmenté cette saison pour être « suffisamment compétitif ». Il repose à 95% sur l’investissement de Cofidis, le restant provenant des partenaires commerciaux et fournisseurs officiels. La seule structure sportive emploie plus d’une centaine de collaborateurs et collaboratrices entre la cinquantaine de sportifs et la soixantaine d’encadrants, tous basés en périphérie de Lille, dans un lieu spécifiquement dédiée à l’équipe.