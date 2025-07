Tour de France 2025. Le dispositif complet de la caravane publicitaire

Une caravane du Tour de France toujours plus longue. – @ASO

Cent soixante-dix. C’est le nombre des véhicules – deux roues, voitures et chars – qui se succèdent le long de la caravane publicitaire du Tour de France 2025. C’est dix-neuf de plus sur un an et vingt-cinq sur l’édition 2023. Chaque année, le cortège s’étire plus loin en longueur.

Quatre marques sont nouvelles à l’occasion de cette 112e Grand boucle : Basic Fit, Zoo de Beauval, Panzani et Velux. Honneur au maillot jaune oblige c’est toujours LCL qui lance le dispositif. Et comme l’année dernière, Orangina qui le ferme.

Trois marques de plus sur cette 112e édition de la course

Trente six marques sont présentes, trois de plus sur un an, pour une moyenne à presque cinq véhicules par marque. E. Leclerc, autrement sponsor du maillot à poids du meilleur grimpeur, en compte le plus au nombre de onze.

Commerciales, institutionnelles ou ONG se côtoient dans une joyeuse ambiance de kermesse, qui fait le bonheur des spectateurs massés en bord de route. La caravane est au moins – et parfois plus -, aussi populaire que les coureurs qui suivent dans son sillage.

Le dispositif complet de la caravane publicitaire sur le Tour de France 2025

1 . LCL = 7 véhicules

2. Gendarmerie = 4

3. Skoda = 7

4 FDJ United = 5

5. Tourtel Twist = 6

6. Panzani = 5

7. Continental = 5

8. Haribo = 4

9. Sécurité routière = 2

10. E. Leclerc = 11

11. Mécénat Chirurgie cardiaque = 4

12. Ibis Style/Budget = 5

13. Le Gaulois = 8

14. Mondial Relay = 4

15. Krys = 6

16. Senseo = 5

17. NVO/CGT = 2

18. Cochonou = 7

19. FNSEA = 4

20. Cofidis = 2

21. Century 21 = 6

22. La Vache qui Rit = 4

23. XTRA = 5

24. Zoo de Beauval = 4

25. Bearn-Pyrenées = 4

26. Norauto = 4

27. ICI-Radio France = 3

28. Parc Astérix = 5

29. Basic-Fit = 4

30. Lesieur/Puget = 6

31. Velux = 4

32. BioFreeze = 2

33. Sapeurs Pompiers = 6

34. Force Ouvrière = 2

35. Total Energies = 2

36. Orangina = 6