TFC. Après Comolli, un nouveau DG intérimaire, ancien patron de l’ATP

Le TFC bouscule son organigramme depuis le départ de Damien Comolli.

Quelques semaines après le départ de Damien Comolli vers la Juventus Turin, le Toulouse FC a dévoilé mercredi sa nouvelle organisation dirigeante. L’ancien directeur général, parti fin mai, est remplacé par une structure collégiale menée par Massimo Calvelli, figure du tennis mondial qui quitte ses fonctions de CEO de l’ATP Tour.

Cette nomination s’inscrit dans une refonte complète de l’organigramme violet, orchestrée par RedBird Capital Partners, propriétaire du club depuis 2020. Le fonds d’investissement américain a choisi de s’appuyer sur un modèle de direction partagée, confiant plusieurs postes clés à des cadres internes tout en recrutant des profils externes d’envergure.

Massimo Calvelli apporte au TFC une expérience managériale notamment acquise dans un aute eunivers. À la tête de l’ATP Tour, l’instance dirigeante du tennis masculin professionnel, il a supervisé la gestion d’un circuit mondial générant plusieurs centaines millions d’euros de revenus annuels. Avant son passage dans le tennis, ce dirigeant de 52 ans avait occupé des postes de direction chez Nike, par ailleurs partenaire technique des Violets.

Beaucoup de mouvements en interne. Et d’autres suivront

Dès le 1er juillet, Calvelli endossera un double rôle. Il rejoindra d’abord RedBird en qualité d’Operating Partner, fonction transversale au sein du portefeuille d’investissements du fonds. Parallèlement, il assumera les responsabilités de directeur général par intérim des opérations sportives au TFC, supervisant l’encadrement technique, les départements performance et data, ainsi que le centre de formation.

La nouvelle architecture institutionnelle s’articule autour de ce que le club appelle « comité de stratégie sportive » coprésidé par Neil Chugani, président par intérim depuis plusieurs mois, et Massimo Calvelli. Cette instance collégiale rassemble l’ensemble des directeurs opérationnels : Viktor Bezhani promu directeur sportif par intérim, Julien Demeaux responsable data et stratégie football, Julien Lacour directeur du centre de formation, Cindy Johnson directrice juridique et RH, et Benjamin Amirault directeur financier.

Viktor Bezhani, ancien responsable du recrutement, hérite du pilotage du mercato estival sous l’autorité directe de Neil Chugani. Cette promotion interne témoigne de la volonté du club de valoriser ses cadres existants tout en préparant l’avenir.

Au-delà du volet sportif, la réorganisation touche l’ensemble des activités du club. Cindy Johnson voit ses attributions s’étendre à la communication, conservant ses prérogatives juridiques, RH et RSE. Benjamin Amirault récupère quant à lui les portefeuilles marketing, merchandising et commercial, en plus de ses fonctions financières traditionnelles.

Cette redistribution des rôles intervient alors que le TFC poursuit ses recherches pour recruter un nouveau président définitif. Neil Chugani, dirigeant de RedBird, continue d’assurer l’intérim en supervisant l’ensemble des activités depuis le départ d’Olivier Sadran de la présidence.