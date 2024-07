Teddy Riner et Decathlon dévoilent une chaussure signature produite en série limitée

Teintée d’or, la couleur qui lui va le mieux, la paire de chaussures signature de Domyos pour Teddy Riner.

Ambassadeur et capitaine du team d’athlètes de Décathlon depuis 2022, Teddy Riner et Domyos, la division fitness du groupe commercial français dévoilent ce lundi 1er juillet, une paire de chaussures de fitness signature du champion de judo.

Dimyos créé une chaussure signature pour Teddy Riner

Elle est le fruit de 18 mois de recherche et développement et est conçue pour l’entraînement en salle. Elle se distingue par sa semelle en caoutchouc offrant une adhérence optimale et ses sangles assurant le maintien du pied. Le design, élaboré en étroite collaboration avec Riner, arbore un coloris noir rehaussé de détails dorés, clin d’œil à la couleur de prédilection du champion, devenu légende de sa discipline.

Capitaine d’équipe pour les Jeux Olympiques 2O24

Cette édition spéciale est produite en série limitée à 500 exemplaires. Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du partenariat entre Teddy Riner et Decathlon, le judoka ayant rejoint l’enseigne en tant que capitaine du Team Athlètes Decathlon en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.