Team Vitality recrute les glaces Ben & Jerry’s et Magnum pour sponsors maillots

Les marques Magnum et Ben & Jerry’s seront visibles sur l’épaule des maillots du Team Vitality.

L’équipe française d’esport Team Vitality a annoncé un partenariat avec les marques Magnum et Ben & Jerry’s, deux des leaders mondiaux du marché des glaces et deux marques du même groupe, Unilever. Dans le cadre de ce partenariat, Magnum et Ben & Jerry’s seront présentes sur les maillots de plusieurs équipes de Team Vitality, notamment les équipes LEC (League of Legends) et VALORANT, ainsi que les équipes LFL (League of Legends France) et Rocket League.

Magnum ou Ben & Jerry’s sur les maillots des équipes du Team Vitality

« Nous sommes très heureux d’accueillir les marques Magnum et Ben & Jerry’s parmi nos partenaires », note Nicolas Maurer, PDG de Team Vitality. « Nous avons la conviction qu’elles vont nous aider à rendre l’expérience fan encore plus premium et à ajouter encore plus de plaisir aux moments de célébrations. » « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Team Vitality », ajoute Nathalie Tempra, Head of Marketing Unilever Ice Cream. « Nous partageons la même vision de recherche de l’excellence et souhaitons, ensemble, encourager les passions des plus jeunes. »

Un partenariat signé pour l’année 2024

Ce partenariat va au-delà du simple placement de logos. En effet, Magnum et Ben & Jerry’s collaboreront avec Team Vitality pour créer des expériences immersives, tant en ligne que lors d’événements majeurs, au cours des compétitions LEC et VCT en format digital, ainsi que lors des temps forts des compétitions majeures de Rocket League et de CS2 à Copenhague. Le partenariat est signé pour cette année 2024.