Suisse – Norvège meilleure audience sportive de l’année sur TMC

Un bon démarrage pour TMC avec l’Euro de football féminin.

Le match d’ouverture de l’Euro féminin de football 2025 a marqué un record d’audience pour TMC. La rencontre entre la Suisse et la Norvège, disputée mercredi soir en Suisse, a attiré 600 000 téléspectateurs sur la chaîne de la TNT, établissant la meilleure performance pour un événement sportif sur TMC depuis plus d’un an.

La diffusion a enregistré une part d’audience de 4% sur l’ensemble du public de 4 ans et plus. Les performances se sont révélées particulièrement solides sur les cibles jeunes avec 5% de part d’audience sur les 15-24 ans. La tranche des 25-49 ans a représenté 3% de part d’audience, tandis que les hommes de 25-49 ans ont affiché 4% de part d’audience.

La rencontre était commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Sur le terrain, la Suisse, pays hôte de la compétition, s’est inclinée 2-1 face à la Norvège dans ce premier match du groupe A. L’équipe norvégienne comptait notamment dans ses rangs Ada Hegerberg, attaquante de l’OL Lyonnes.