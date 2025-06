Stade Toulousain – UBB. Prédictions de la finale de Top 14 2025 selon les bookmakers

Qui, du Stade Toulousain ou de l’UBB soulèvera le Bouclier de Brennus ?

À quelques heures du coup d’envoi de la finale de Top 14 2025 entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles au Stade de France, les bookmakers dessinent le portrait d’un match d’une intensité rare. Face à face, le maître incontesté du rugby français et son challenger le plus sérieux et un remake de la finale précédente.

Fait rarissime pour une finale impliquant le Stade Toulousain : les bookmakers ne parviennent pas à départager les deux formations. Avec des cotes de 1,90 pour Toulouse et 1,95 pour l’UBB, les opérateurs traduisent l’incertitude absolue qui règne autour de cette confrontation. Cette quasi-parité reflète l’évolution du rapport de forces depuis la finale déséquilibrée de l’année dernière.

Le match nul, coté à 24,50, reste une hypothèse marginale mais pas totalement exclue dans un contexte de finale où la tension pourrait inhiber les velléités offensives. En cas de prolongations, l’équilibre demeure avec Toulouse légèrement favori (1,83 contre 1,87), témoignant de l’expérience supposée des Rouge et Noir dans les moments décisifs.

Doublé inédit pour l’UBB ou confirmation toulousaine ?

Les paris sur les écarts de points révèlent une attente généralisée d’une finale indécise. Les bookmakers imaginent avant tout un Toulouse qui ne s’effondrera pas, avec une cote de seulement 1,16 pour voir les champions en titre « ne pas perdre ou perdre de 10 points maximum ». Cette prudence excessive traduit le respect accordé à la machine toulousaine, même face à un adversaire en pleine confiance. Inversement du côté bordelais, une victoire de 12 points ou plus est cotée à 3,90. L’hypothèse d’une victoire serrée de l’UBB (5 points d’écart) apparaît comme un entre-deux à 26,50.

Contrairement aux finales souvent verrouillées tactiquement, les bookmakers anticipent un spectacle riche en points. Le seuil de 47,5 points est franchi dans les pronostics, avec une préférence nette pour un total supérieur (1,44 contre 2,14). Cette confiance dans le potentiel offensif des deux équipes culmine autour des 53-55 points, zone d’équilibre des cotes.

Sur le marché des marqueurs d’essais, Louis Bielle-Biarrey fait figure de favori absolu côté bordelais avec une cote de 2,20. L’ailier international cristallise les espoirs offensifs de l’Union Bordeaux-Bègles et pourrait bien être la clé de voûte d’un éventuel exploit. Damian Penaud (2,45) complète ce duo redoutable qui a fait trembler les défenses européennes. Toulouse mise sur l’expérience de Blair Kinghorn et Juan Cruz Mallia (2,50 chacun), deux finisseurs de classe mondiale habitués aux grandes échéances.

Au-delà des chiffres, cette finale porte en elle les germes d’un basculement historique. Bordeaux-Bègles, porté par sa première couronne européenne, rêve d’un doublé inédit qui bouleverserait la hiérarchie traditionnelle. Face à l’UBB, le Stade Toulousain entend rappeler qu’on ne détrône pas si facilement le roi du rugby français.