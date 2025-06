Stade Rennais. Mathys Tel s’engage à Tottenham, jackpot pour Rennes

Mathys Tel ne rentrera pas en Bavière. Tottenham Hotspur, qui l’a accueilli en prêt du Bayern Munich dans le courant de cet hiver, a décidé de lever l’option d’achat sur le jeune attaquant français de 20 ans. L’équipe anglaise a confirmé l’information sur ses réseaux sociaux, ce dimanche matin. L’opération est évaluée à 35 millions d’euros l’indemnité, hors bonus de 5 millions.

Ce transfert a une résonance directe sur le Stade Rennais en Ligue 1, qui va en tirer des retombées financières. D’abord au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA. C’est à Rennes, que Mathys Tel a fait la transition entre le centre de formation et le monde du professionnalisme. Pour les deux ans passés avec le SRFC, Tel va rapporter selon nos calculs, l’équivalent de 350 000 euros, sur une indemnité à 35 millions d’euros.

Et ce n’est pas tout. Car à l’occasion de la cession du joueur en 2022 au Bayern Munich pour une indemnité de 30 millions d’euros, le Stade Rennais a, selon les informations de So Foot à l’époque, négocié une prime à la revente. Son pourcentage exact n’est pas connu, mais ce type de clause varie généralement de 15% à 25%. Soit, possiblement, entre 6 et 10 millions d’euros. Et cela, sans même avoir eu à intervenir dans le transfert.

We are delighted to announce the permanent signing of Mathys Tel from Bayern Munich on a contract that will run until 2031 ✍️

