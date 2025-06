Stade Rennais. A l’amortissement combien vaut Kalimuendo sur le mercato ?

Vers un départ du Stade Rennais pour Arnaud Kalimuendo.

C’était le dernier tour de piste d’Arnaud Kalimuendo avec le Stade Rennais. Tout au moins d’après L’Equipe qui confirme un départ à venir de l’attaquant de 23 ans, au club breton depuis trois ans. Il en reste deux à compenser pour les équipes intéressées, sur les cinq saisons du contrat signé par le joueur, à l’échéance de 2027.

Le Stade Rennais voudrait 30 M€ pour libérer Kalimuendo

Le Stade Rennais souhaiterait une trentaine de millions d’euros, sur un joueur recruté à 25 millions d’euros. La plus-value sera meilleure que les cinq millions d’écart entre les deux, car Rennes aura bien amorti le transfert, tant au niveau comptable sur sur le plan purement sportif ; le joueur formé au PSG sort de sa meilleure saison personnelle avec 17 buts au compteur.

L’indemnité de son recrutement diluée sur les années de son contrat, vaut aujourd’hui l’équivalent de dix millions d’euros, que le Stade Rennais au tableau de l’amortissement, sans y inclure les salaires et primes perçues toutes ces années. En conclusion et parce que la saison dernière Rennes a manqué d’efficacité et d’inspiration sur le marché, avec Arnaud Kalimuendo l’opération fut une réussite.