Stade de Reims. Un sponsor signe jusqu’en 2030

Le Stade de Reims prolonge un partenariat vieux de 20 ans.

Le Stade de Reims et Jacqueson Autocars ont officialisé la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2030. Cette collaboration, initiée il y a plus de 20 ans, se poursuit avec de nouveaux engagements pour les six prochaines saisons.

Le partenariat renouvelé prévoit plusieurs prestations. Jacqueson Autocars continuera d’organiser les navettes officielles pour les supporters lors des déplacements à l’extérieur. L’entreprise proposera également des formules de transport premium pour les équipes du club. La société déploiera par ailleurs le label « Mobilité Stade de Reims » sur une flotte d’autocars aux couleurs rouge et blanc du club rémois.

Une démarche de mobilité durable

« Au-delà de la qualité du service proposé, leur ancrage local, l’implication de leurs équipes et leur engagement pour le territoire en font un acteur pleinement aligné avec les valeurs du club », se réjouit par communiqué Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims. « Ce partenariat incarne notre volonté de rapprocher le monde du sport de notre territoire, en offrant une solution de transport pratique, conviviale et raisonnée », ajoute le PDG de Jacqueson Autocars, Ilkan Cengiz.

Cette prolongation jusqu’en 2030 s’inscrit dans une démarche de mobilité responsable et accessible. Le partenariat vise à renforcer les liens entre le club et ses supporters tout en proposant des solutions de transport adaptées aux besoins des différentes catégories d’usagers.