Roland-Garros recrute Haier pour l’édition 2023

Gilles Moretton (FFT) et Yannick Fierling (Haier) ont paraphé un contrat de partenariat d’un an. @Christophe Guibbaud/FFT

Un partenaire officiel de plus pour Roland-Garros. Un cinquième, en plus d’Engie, d’Infosys, de Perrier et de Wilson pour les autres marques de cette même catégorie de sponsoring, que rejoint Haier, un géant canadien du gros électroménager. Le contrat signé porte sur l’édition 2023, qui se dispute du dimanche 28 mai, au dimanche 11 juin.

Haier devient partenaire officiel de l’édition 2023 de Roland-Garros

« Nous sommes très heureux d’accueillir Haier, marque de renommée mondiale, au sein de la famille des partenaires de Roland-Garros. Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la FFT de s’associer à des marques toujours plus innovantes », indique par communiqué, le président de la FFT, Gille Moretton.

De la visibilité et un espace promotionnel pour le partenaire

Cet accord prévoit pour Haier, de la visibilité sur la « netbox » (support accolé au filet) des six courts principaux du stade Roland-Garros (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu, n°6, n°7 et n°14). La marque partenaire bénéficiera aussi d’un espace au coeur du village des partenaires, pour y recevoir ses clients et collaborateurs, tout au long de la quinzaine.