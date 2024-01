Novak Djokovic: C’est quoi sa nouvelle marque « Sila by Novak Djokovic » ?

Novak Djokovic se lance dans le business des boissons énrgisantes.

Alors que la saison de tennis s’apprête à débuter avec l’Open d’Australie, Novak Djokovic attire l’attention pour un projet hors des terrains. Le n°1 mondial s’apprête à lancer « Sila by Novak Djokovic », une boisson énergétique qui fera ses débuts le 14 janvier 2024, en même temps que le début de l’Open d’Australie. Cela s’inscrit dans le cadre de sa relation avec Waterdrop, entamée en 2023.

Novak Djokovic lance sa marque de boisson énergisante

« L’idée de créer Sila a commencé il y a plus de 10 ans », détaille le tennisman serbe. « J’ai commencé à être plus discipliné, passionné et acharné dans la recherche des meilleurs moyens pour m’améliorer, tant sur le terrain que en dehors. J’ai été tellement inspiré par mon état de santé général et comment cela a affecté mes performances, que j’ai décidé de réfléchir à la création de ma propre marque qui pourrait enrichir la vie des gens de la même manière que la mienne. »

Une marque créée avec le groupe Waterdrop

Novak Djokovic arbore déjà le logo Waterdrop sur la manche de son maillot de jeu sur le court. Waterdrop et Djokovic ont désormais élargi leur partenariat pour lancer une nouvelle marque. La boisson énergétique propose actuellement trois saveurs (raisin, citron et pastèque), les cubes se dissolvant dans l’eau pour apporter au corps le coup de boost naturel dont il a besoin. Le produit ne contient ni caféine ni sucre, étant décrit comme le « type de complément utilisé par les joueurs de tennis depuis de nombreuses années pour recharger leur corps après les rigueurs d’un match difficile sur le court. »