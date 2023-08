Iga Swiatek, la liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Iga Swiatek est la numéro un mondiale des revenus générés sur les courts. Et en dehors.

Iga Swiatek est la nouvelle icône du tennis mondial. À seulement 22 ans, elle est déjà quadruple championne du Grand Chelem et numéro 1 mondiale. Son succès sur le court lui a permis de décrocher de nombreux contrats de sponsoring, au point que selon les estimations de Forbes, elle appartient à ce cercle rare d’athlètes qui gagnent plus des commanditaires que de leur propre sport. Dernièrement, c’est la société indienne de service en informatique, Infosys, qui s’est adjoint ses services et ceux de Rafael Nadal.

La marque On-Running de Federer pour équipementier d’Iga Swiatek

La liste des sponsors d’Iga Swiatek est à l’image de son ascension fulgurante dans le monde du tennis. Des marques de renom telles que On-Running son équipementier qui compte un certain Roger Federer dans son actionnariat. Egalement Tecnifibre pour lui fournir raquettes, cordages et bagageries, plus Oshee ou Porsche pour d’autres associées à la jeune athlète. Cette variété de partenariats témoigne non seulement de la portée internationale de Swiatek, mais également de sa capacité à attirer l’attention de marques de différentes industries.

Des revenus du sponsoring qui dépassent ceux gagnés sur les courts

Les succès sportifs d’Iga Swiatek sont indéniables, avec une victoire à Roland-Garros en mai dernier qui lui a valu sa quatrième couronne en Grand Chelem. Cependant, sa réussite ne se mesure pas uniquement en trophées. La valeur d’Iga Swiatek dépasse largement le court de tennis. Avec des revenus sur le court atteignant 9 875 525 dollars en 2022 (9,13 M€), et des contrats publicitaires hors-court qui lui ont rapporté 14 millions de dollars (12,9 M€) selon Forbes, Swiatek est une véritable entrepreneure de sa propre marque.

Le parcours d’Iga Swiatek est un modèle de détermination et de succès. Non seulement elle a démontré sa supériorité sur le court en remportant des titres majeurs, mais elle a également prouvé sa capacité à attirer des partenaires de renom grâce à sa personnalité charismatique et à son potentiel commercial.