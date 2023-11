Daniil Medvedev rejoint M80

Daniil Medvedev fait son entrée dans l’univers du esports.

Daniil Medvedev, le numéro 3 mondial du tennis, a rejoint l’organisation esports M80 en tant que co-propriétaire. Medvedev, un gamer assidu, conseillera l’organisation sur ses activités esports et partagera son expérience en psychologie du sport avec les différentes équipes de M80. Fondée en décembre 2022 par Marco Mereu, M80 possède actuellement des équipes dans les jeux Counter-Strike: Global Offensive, VALORANT, Street Fighter, Rocket League et participe au programme R6 Share de Rainbow Six: Siege.

Daniil Medvedev devient co-propriétaire de la structure M80

« En tant que joueur passionné et compétiteur, rejoindre M80 me donne l’opportunité de combiner mes expériences », explique Medvedev. « Tout comme au tennis, le succès dans l’esport exige de la résilience mentale et du dévouement. Marco et son équipe ont créé l’une des marques d’esport les plus excitantes du monde, et je suis impatient de contribuer à la croissance de l’entreprise et d’offrir aux fans plus de moyens de s’engager avec M80 ».

Un sportif pro au service d’une équipe esports

L’arrivée de Medvedev est un coup de pouce majeur pour M80, qui cherche à s’imposer comme l’une des principales organisations d’esport au monde. L’expérience et les connaissances de Medvedev dans le domaine du sport et de la compétition seront précieuses pour M80, qui cherche à développer ses équipes et à renforcer sa base de fans. Il reste à voir comment Medvedev s’impliquera concrètement dans la gestion de M80, mais son arrivée est un signal fort de l’ambition de l’organisation.