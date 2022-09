Caroline Garcia: Gains en carrière, sponsors, le business de la n°1 Française

Caroline Garcia a chuté à l’US Open.

Neuf ans qu’une joueuse française n’avait pas atteint une demi-finale d’un Grand Chelem. Ce mardi à Flushing Meadows, Caroline Garcia s’est brillamment qualifiée pour le dernier carré de l’US Open 2022, en battant la jeune américaine Coco Gauff en deux sets. Mais elle s’est inclinée cette nuit en demi. La numéro une française va repartir de New York avec un joli pactole, puisque le prize money du tournoi outre-Atlantique est le plus élevé de toute son histoire. L’occasion de se pencher sur les sponsors et les gains en carrière de la joueuse de 28 ans.

Plus d’un million de gains en 2022 pour Caroline Garcia

Actuellement 17ème au classement WTA, Caroline Garcia va intégrer le top 10 à l’issue du tournoi. Cette saison, elle a déjà gagné trois titres à Bad Homburg, Varsovie et surtout Cincinnati, juste avant l’US Open. Avant le dernier majeur de l’année, la native de Saint-Germain-en-Laye a accumulé 1 366 282 euros de primes, en 2022. C’est mieux que ses gains lors de l’année précédente, où elle avait empoché un peu plus de de 560 000 €, sans trophée gagné . Mais avec son parcours et sa demi-finale à New York, Caroline Garcia va recevoir une prime XXL, car atteindre le dernier carré de l’US Open cette année est grassement récompensé, de l’ordre de 709 000 euros.

Son parcours à l’US Open peut lui attirer de nouveaux sponsors

En plus des primes distribuées lors des tournois, Caroline Garcia, comme tous les athlètes du circuit, est aussi rémunérée par ses sponsors. La droitière est notamment partenaire de l’horloger suisse Rolex, ainsi que l’enseigne de produits de beauté Sothys, pour laquelle elle est est ambassadrice. Pour ce qui est de son équipementier, elle était habillée par Asics mais la Française est désormais intégralement vêtue par la marque japonaise Yonex, qui lui fournit tenues et raquettes. Grâce à son parcours époustouflant à l’US Open, la numéro 17 mondiale a gagné environ 4 000 followers sur son compte Twitter, dont 1 300 après sa victoire de mardi. Cette notoriété grandissante sur les réseaux sociaux va renforcer son potentiel commercial et pourrait convaincre de nouveaux sponsors de miser sur la Française, avec ce Flushing Meadows.