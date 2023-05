Classement du Top 14 selon la valeur générée par les clubs sur les réseaux sociaux

Les clubs du Top 14 selon leur force communautaire sur les réseaux sociaux et la valorisation de chacun pour les annonceurs.

Les réseaux sociaux sont devenus un outil indispensable pour la communication. Aussi bien en politique, qu’en sport, les acteurs les utilisent pour faire passer des messages auprès des fans. Forcément, le rugby français n’échappe pas à la règle. Horizm, société spécialisée dans l’analyse des audiences numériques des écuries sportives, a réalisé un classement du Top 14 selon la valeur générée par les clubs sur les réseaux sociaux.

Le Stade Toulousain, club du Top 14 génère le plus sur les réseaux sociaux

Le principe est assez simple : plus un club est suivi, plus il va générer de valeur sur les réseaux sociaux, sachant qu’il va toucher davantage de personnes car il dispose d’une plus grande communauté de fans. Le Stade Toulousain, écurie qui détient le plus de followers sur toutes ses plateformes avec plus d’1,4 million de suiveurs, mène la danse. En 2022, les publications postées par les quintuples vainqueur de la Coupe d’Europe ont généré 758 037 euros, selon la société spécialisée. Devançant ainsi le Rugby Club Toulonnais et ses 576 831 euros. Le RCT est également le deuxième club du top 14 qui détient le plus de followers, avec plus de 835 000 fans.

La valeur commerciale des fans à rebours du nombre d’abonnés

Pourtant, et comme nous l’avions déjà rapporté avec les écuries de Ligue 1, avoir la plus grande communauté de supporters ne signifie pas être en tête lorsqu’il s’agit de la valeur commerciale des fans. Au sein de l’élite du rugby français, c’est la Section paloise – club le moins suivi du Top 14 avec plus de 150 000 personnes – qui parvient à tirer son épingle du jeu et domine ce classement. Pour un sponsor, un fan de Pau vaut 84 centimes, soit 32 centimes de plus qu’un fan du Stade Toulousain, qui est à la septième place. Autrement dit, plus le nombre de personnes abonnées à une écurie est grand, moins les sponsors auront d’impact et seront visibles auprès du large public. En conséquence de quoi, avoir un plus petit nombre de followers accroît, de fait, la valeur commerciale des fans.

