RC Lens: Combien vaut désormais Salis Abdul Samed sur le mercato ?

Après la parenthèse Mondial, Salis Abdul Samed est revenu à Lens pour aider le collectif Sang et Or à tutoyer les sommets jusqu’au bout.

Arrivé cet été au RC Lens en provenance de Clermont, Salis Abdul Samed est déjà un élément important du 11 lensois. En effet, il enchaine les bons matchs et permet aux Sang et Or de réaliser une très bonne saison. « On l’avait eu à l’essai avec la réserve il y a quelques années aussi d’ailleurs. Il a bien travaillé à Clermont, la saison passée en Ligue 1 aussi. Il continue de franchir des paliers. Il est très régulier depuis le début de saison », a même confié son entraineur, Franck Haise.

Salis Abdul Samed, déjà un élément majeur du RC Lens

Il n’a pas fallu bien longtemps à Abdul Samed pour se faire remarquer. Une saison au sein de l’élite avec Clermont et puis s’en va. En effet, le club clermontois n’a pas pu retenir son joueur et refuser l’offre de 5 millions d’euros du club lensois. En quelques mois, l’international ghanéen a déjà conquis les cœurs des supporters des Sang et Or. Sur sa lancée, il continue d’enchainer les bonnes prestations et est désormais un joueur majeur de cette équipe.

Salis Abdul Samed, sous contrat jusqu’en 2027

De quoi peut être rêver plus haut ? Le milieu de terrain pourrait bien ne pas faire long feu en France. En effet, ses performances font de lui un joueur de plus en plus reconnu. Pour preuve, le natif d’Accra, sous contrat jusqu’en 2027 avec le RC Lens, est valorisé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, soit le double du montant de son transfert il y’a quelques mois. Tandis qu’il est estimé jusqu’à 15 millions d’euros, par le Centre international d’étude du sport (CIES).