PSG: Grâce à Messi, il naît un Léo toutes les heures en France

Léo Messi fait des petits…

Absent face à l’AS Monaco samedi dernier, Lionel Messi sera bien sur la pelouse, face au Bayern Munich, ce mardi. Si l’actualité de l’Argentin se passe essentiellement sur le terrain, elle est également présente en dehors, puisque ce lundi, le numéro 30 du PSG a dévoilé le nouveau kit des mascottes de Mastercard, qui sera porté par les jeunes supporters lors de cette phase à élimination directe de la Champions League. À cette occasion, la marque américaine, partenaire du septuple Ballon d’Or a dévoilé une étude, révélant qu’en moyenne un « Léo » naît toutes les heures en France.

La popularité du prénom du joueur du PSG a augmenté de 93% en France

Selon l’étude, il naît actuellement, un « Léo » en moyenne chaque heure en France. Preuve de l’immense influence du joueur argentin en dehors des pelouses, la popularité du prénom a augmenté de 93% depuis ses débuts en tant que professionnel. Plus de 115 000 filles et garçons ont été appelés par une variante de ce prénom, depuis 2004. 4600 bébés ont été prénommés ainsi en 2021. “Léo” est également le deuxième prénom le plus populaire, tandis qu’en 2003, soit un an avant les débuts de Messi, il occupait la 16ème place.

De plus en plus de “Léo” en Espagne et au Royaume Uni

L’influence de Messi se ressent également en dehors des frontières françaises. En Espagne, le prénom de la légende du FC Barcelone est donné en moyenne toutes les trois heures à un nouveau né. La popularité de “Léo” a augmenté de 491% depuis 2004. Plus de 24 600 personnes se nomment ainsi sur les terres ibériques. La France et l’Espagne ne sont pas les seuls pays où le champion du monde a des fans. C’est aussi le cas outre Manche. 77 000 personnes ont été appelés Léo depuis 2004 au Royaume Uni, soit une augmentation de 350%. C’est le troisième prénom le plus populaire d’Ecosse.