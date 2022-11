Route du Rhum 2022: Charles Caudrelier vainqueur, combien gagne-t-il ?

Avec Charles Caudrelier à la manoeuvre, Gitana Team a bouclé la route du Rhum 2022 en moins de sept jours.

Première participation, première victoire et un record à la clé ; c’est une performance hors norme qu’a réussi Charles Caudrelier, vainqueur ce mercredi matin à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe de l’édition de la Route du Rhum 2022. Le skipper du Gitana Team, à bord de Maxi Edmond de Rothschild, a bouclé la course en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes.

Une prime de 64 000 € au vainqueur de la Route du Rhum 2022

Son succès, celui de la classe des Ultimes, qui est celle des plus gros bateaux au départ, vaut à l’intéressé de gagner une prime financière de 64 000 euros, en récompense de son exploit. C’est-à-dire la moitié du prize money total de 128 000 euros, prévu à l’attention des huit bateaux engagés dans cette seule catégorie, de la Route du Rhum.

Charles Caudrelier devance François Gabart à l’arrivée en Guadeloupe

François Gabart, deuxième à bord de SZR Lazartigue, recevra 40 000 euros quant au troisième, qu’est Thomas Coville (sur Sodebo) à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, il gagnera 24 000 euros, une fois passée la ligne d’arrivée.