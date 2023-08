Le Montpellier Handball dévoile ses maillots pour la saison 2023-2024

Bleu et blanc, les couleurs dominantes sur les maillots de la saison 2023-2024 du Montpellier Handball.

Le Montpellier Handball a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2023-2024, conçus par Puma, le partenaire technique du club. Le maillot domicile reprend les couleurs traditionnelles du club, avec un bleu marine dominant et des touches d’orange. Il se veut sobre et épuré, comme le ciel dégagé et ensoleillé de Montpellier.

Un maillot extérieur qui symbolise le tramway de Montpellier

Le modèle extérieur, quant à lui, est blanc, comme lors de la première Ligue des Champions remportée par le club en 2003. Il est également orné de courbes entremêlées sur les manches, symbolisant les lignes de tramway de la ville. Ce détail salue deux initiatives importantes de la société de Transports de Montpellier Méditerranée Métropole : la mise en place de la gratuité des transports pour les habitants et le début des travaux de la ligne 5 du tramway, qui facilitera le déplacement des supporters vers le FDI Stadium.

Les maillots du Montpellier Handball sont « made in France »

Ces maillots sont fabriqués en France à partir de fibres de polyester recyclé. Un badge « 100 % Made in France / 100% polyester recyclé » sera apposé sur chaque maillot pour identifier cette approche éco-responsable de la marque allemande.