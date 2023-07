Le Tour de France 2023 de Sodexo résumé par les chiffres

Déjà plus de trente Tour de France pour Sodexo qui empile les chiffres fous comme les repas servis à tous les convives.

Sodexo est le fournisseur officiel de restauration du Tour de France depuis 1991. Trente deux ans d’une collaboration aujourd’hui bien rodée, mais qui relève à chaque édition d’une logistique particulière pour répondre à l’intégralité du cahier des charges. Pour ce faire, les équipes de Sodexo travaillent 24h/24 et 7j/7 pour préparer et servir les repas sur les 3404 km du parcours.

Une contrainte en plus les accompagne depuis quelques éditions, celle de réduire l’impact environnemental tout au long de la course. A cet effet, l’entreprise utilise des produits locaux et durables, et elle recycle et composte autant de déchets que possible. Nourrir toutes les bouches du Tour de France 2023 demande un savoir-faire particulier. La preuve en quelques chiffres marquants…

Le Tour de France 2023 de Sodexo en quelques chiffres

• 70 collaborateurs mobilisés : chefs de cuisine, maîtres d’hôtels, commis de salle, chauffeurs

• 3750 prestations quotidiennes

• 500 plateaux-repas et prestations haut de gamme à l’attention des invités en course

• 1 700 invités reçus sur le village du Tour de France

• 800 paniers repas pour nourrir l’ensemble de l’organisation,

• 250 déjeuners servis à table pour les invités du Relais-Etape

• Plus de 500 cocktails animés dans les 3 espaces réceptifs situés à l’arrivée de chaque étape.