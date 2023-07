Jonas Vingegaard mis à l’amende pour avoir uriné en public

Drôle d’amende pour le leader du Tour de France 2023, Vingegaard

Ce samedi était une journée particulière pour ne pas dire exceptionnelle de bout en bout, sur les routes du Tour de France. Du départ, marqué quelques kilomètres après une chute collective massive et l’arrêt temporaire de la course, à la bataille au cordeau que se sont livrés les deux leaders, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar dans le col de Joux de Plane, en passant par l’incident des motos, privant le premier d’une attaque sur le second.

Les motos ayant privé Pogacar de son attaque ont été exclues du Tour de France 2023

Ce fait de course a finalement été sanctionné, les deux motos incriminées ayant été exclus dans la soirée, par les équipes de l’organisateur ASO, pour « infraction aux dispositions réglementaires ou aux directives concernant la circulation des véhicules dans la course et elles ont écopées d’une amende de 500 francs suisses (515 €). A propos d’amende celle sanctionnant le maillot jaune danois, sur cette même 14e étape, est plus cocasse. Jonas Vingegaard a en effet été ponctionné de 200 francs suisses (206 €) pour un « comportement inconvenant ».

Un comportement inconvenant de Vingegaard sanctionné d’une amende de 206 €

En fait, précise le communiqué des sanctions, le tenant du titre a « uriné en public », ou formulé autrement, il n’a pas pris le temps de se cacher pour ne pas courir le risque de laisser filer une attaque, sans qu’il ne puisse répondre. Etre un leader du Tour de France donne tout un lot de responsabilités, qui ne sont pas toujours compatibles.