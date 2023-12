Joshua, combien va-t-il gagner pour son combat contre Otto Wallin ?

Huit mois après son dernier combat, Anthony Joshua remonte sur le ring.

Anthony Joshua, de retour sur le ring ce samedi 23 décembre à Riyad (Arabie saoudite) contre Otto Wallin, devrait repartir avec un joli chèque. Cela, si l’on en croit son rival Deontay Wilder qui évoque pour le Britannique le chiffre de 50 millions de livres sterling (57,7 millions d’euros) pour ce combat.

Anthony Joshu devrait gagner gros face à Otto Wallin

Une somme plausible, compte tenu de la notoriété et de la popularité d’Anthony Joshua. L’ex champion du monde IBF, WBA et WBO des poids lourds est l’un des boxeurs les plus bankables de la planète. Il avait déjà récolté des sommes colossales pour ses précédents combats, notamment près de 80 millions d’euros lorsqu’il a récupéré ses titres WBA, IBF, IBO et WBO contre Andy Ruiz en décembre 2019. Et encore 87 millions d’euros de ses défaites contre Oleksandr Usyk en 2021 et 2022.

Un combat pour se relancer et viser la reconquête des ceintures

Au-delà de l’enjeu financier, ce nouveau combat contre Otto Wallin est une étape importante pour Anthony Joshua, qui souhaite se relancer après ses deux défaites contre Usyk. Une victoire lui permettrait de retrouver une chance de reconquérir ses titres. Une défaite, à l’inverse, le prolongerait dans ses doutes nés de ses revers concédés à l’Ukrainien qui a depuis l’héritage de ses ceintures. Et ce, en dépit d’un dernier succès, difficile, face à l’Américain Jermaine Franklin, en avril dernier.