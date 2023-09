Canelo Alvarez va dépasser les 550 M$ de gain avec son combat contre Charlo

Canelo Alvarez va dépasser le demi-milliard de dollars de gain en carrière cette nuit de samedi à dimanche.

Saul « Canelo » Alvarez s’apprête à faire son retour sur le ring dans un affrontement très attendu contre Jermell Charlo au T-Mobile Arena de Las Vegas. Ce combat marque un moment historique dans le monde de la boxe, car c’est la première fois à l’ère des quatre ceintures que deux champions indiscutés masculins se font face. Charlo, champion des poids super-welters, monte de deux catégories de poids pour défier Alvarez et ses ceintures des super-moyens.

Un combat à 40 voire 50 M$ pour Saul « Canelo » Alvarez contre Jermell Charlo

Pour Alvarez, ce combat promet un autre gros chèque. Il va lui rapporter au moins 40 millions de dollars (37,8 M€), avec la possibilité d’atteindre jusqu’à 50 millions de dollars (47,2 M€), en fonction des ventes en pay-per-view. Avec ce combat, les gains en carrière d’Alvarez dépasseront la barre des 550 millions de dollars (520 M€) depuis ses débuts professionnels en 2005, selon les estimations de Sportico. Seuls Floyd Mayweather et Manny Pacquiao ont gagné davantage au cours de leur carrière, sans ajustement pour l’inflation. Il convient de noter que ces gains incluent les contrats de parrainage mais excluent les revenus de placement. Au cours de la dernière année, Alvarez a engagé Excel Sports Management pour gérer ses accords de marketing.

En juin, Alvarez a signé un contrat de trois combats avec le promoteur Premier Boxing Champions (PBC), qui a un partenariat à long terme avec Showtime pour la diffusion de ses combats. Auparavant, Matchroom Sport avait promu six de ses sept combats précédents, notamment sa victoire sur John Ryder en mai. Le précédent partenaire d’Alvarez était Golden Boy, où il avait signé un contrat de 11 combats et 365 millions de dollars en 2018 pour combattre exclusivement sur DAZN. Cependant, cet accord historique s’est effondré après seulement trois combats en raison d’un désaccord entre Alvarez et Golden Boy, mettant fin à leur relation.

2023, une année exceptionnelle pour la boxe

L’année 2023 s’est avérée exceptionnelle pour la boxe dans l’ensemble, avec plusieurs combats de haut niveau attirant des fans lors des événements en direct et des achats en pay-per-view. Le combat Alvarez vs. Charlo marquera le troisième affrontement de l’année avec une recette dépassant les 20 millions de dollars, après les affrontements entre Gervonta « Tank » Davis et Ryan Garcia en avril, et Errol Spence Jr. et Terence Crawford en juillet. Avant cette année, seuls cinq combats à Las Vegas avaient atteint la barre des 20 millions de dollars de recettes, dont trois avec Canelo. Les deux autres grands combats de 2023 ont réuni près de 2 millions d’achats en pay-per-view.

Stephen Espinoza, président de Showtime Sports, a commenté l’état de la boxe : « Il y a plus de concurrence que jamais pour l’attention et les regards. Je pense que les parties prenantes de la boxe ont réalisé que, pour que ce sport survive et prospère, nous devons organiser les meilleurs combats possibles. Tout ce qui est en deçà de cela ne fera tout simplement pas de bruit. »

Le 20e événement de boxe de l’année pour Showtime

Alors que Showtime et HBO étaient depuis longtemps les diffuseurs phares de la boxe à la télévision et en pay-per-view, Fox et ESPN ont également investi le marché ces dernières années. DAZN et Triller ont également organisé des combats. Cependant, HBO a fermé sa division de boxe en 2018, et le marché américain de la boxe est désormais principalement dominé par Showtime et ESPN. Samedi marquera le 20e événement de boxe de l’année pour Showtime.

La boxe a attiré de nouveaux fans grâce à des influenceurs comme Jake Paul qui ont rejoint le sport. Cela a attiré un public plus jeune qui reste pour découvrir d’autres boxeurs, selon Stephen Espinoza. « Nous pouvons aller directement vers les consommateurs, et les boxeurs peuvent construire leurs propres bases de fans », a-t-il ajouté. Bien qu’il se soit abstenu de faire des prédictions sur les achats en pay-per-view pour samedi, Espinoza a souligné l’immense pouvoir d’attraction de Canelo Alvarez : « Nous savons que Canelo est l’un des plus grands et des plus fiables attraits. Notre spécialité est d’organiser des événements de pay-per-view de haut niveau. La preuve est dans le pudding, et nous le voyons se concrétiser sous nos yeux. »