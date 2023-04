Rudy Gobert: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Rudy Gobert n’est pas le basketteur le plus bankable de la NBA pour les marques, mais il a des partenaires fidèles.

Grand par la taille et le talent, Rudy Gobert est l’un des basketteurs français les plus iconiques de sa génération. A 30 ans, le pivot défend les couleurs des Timberwolves du Minnesota, après de longues années passées en Utah, au coeur de la franchise des Jazz. Loin d’en avoir fini avec la balle orange, Gobert se concentre sur ses performances sportives, mais il n’en oublie pas ses partenaires commerciaux, à ses côtés.

Nike et Yop pour principaux sponsors de Rudy Gobert

L’équipementier Nike, en tout premier chef, qui l’habille et lui fournit ses chaussures, quand il évolue sur les parquets de la NBA. Et pour se déplacer autrement. Pour la marque à la Virgule, il a diversement contribué, tantôt à des shooting d’images, tantôt à des opérations commerciales… Comme il le fait également, au service de Yop. Laquelle marque française de yaourt à boire, le suit principalement dans le cadre de sa Rudy’s Kids Foundation, au bénéfice des plus jeunes.

1 M$ de ses commanditaires sur les 33 M$ estimés gagnés en 2022

Ce sont les deux commanditaires principaux du natif de Saint-Quentin. Il a sinon des collaborations plus épisodiques, dernièrement il a notamment dévoilé une BD comics à son nom, en partenariat avec les éditions Titan. Selon les estimations de Sportico, sur les 33 millions de dollars (30,65 M€) que Rudy Gobert a gagné en 2022, 1 million (930 000 €), proviennent de ses recettes du sponsoring.