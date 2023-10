Les joueurs les mieux payés de l’Euroligue basket cette saison 2023-2024

C’est reparti pour une nouvelle saison d’Euroligue.

L’Euroligue 2023-2024 va débuter avec un nouveau paysage en ce qui concerne les salaires. Après le départ de Nikola Mirotic du Barça, Shane Larkin est devenu le joueur le mieux payé de la compétition, avec un salaire de 4 millions de dollars (3,8 M€). Le meneur américain d’Anadolu Efes, qui était déjà l’un des joueurs les mieux payés de l’Euroligue, a vu son salaire augmenter après le départ de Vasa Micic pour la NBA, selon les données du site Eurohoops.

Shane Larkin nouveau joueur le mieux payé de l’Euroligue basket

En deuxième position se trouve Kostas Sloukas, qui a signé pour trois saisons avec le Panathinaikos pour un salaire de 2,8 millions de dollars par saison (2,6 M€). Le meneur grec est l’un des meilleurs d’Europe et son transfert est une excellente nouvelle pour son équipe. A Belgrade, Kevin Punter, avec le Partizan, ferme le podium avec un salaire de 2,6 millions de dollars (2,4 M€).

Mike James (AS Monaco) dans le top 10 des plus hauts salaires

Willy Hernangómez, qui est revenu au Barça, et son plus jeune frère Juancho Hernangómez, qui a signé pour le Panathinaikos, sont deux autres joueurs qui ont un bon salaire. Tous deux percevront 2,2 millions de dollars (2 M€) par saison. Le meneur américain de l’AS Monaco, Mike James, se glisse au classement à l’égal de cinq autres joueurs (Will Clyburn (Efes), Shabazz Napier (Estrella Roja), Nicolo Melli (O. Milano), Tomas Satoransky (Barça) et Kevin Pangos (O. Milano), rémunérés à hauteur de 2 millions de dollars annuels (1,9 M€).