Golden State Warriors est la franchise la plus chère de la NBA

Les Golden State Warriors de Stephen Curry sont les plus chers de la NBA.

Les Golden State Warriors sont devenus la franchise NBA la plus valorisée. Selon Sportico, l’équipe de Stephen Curry est estimée à 7,56 milliards de dollars, passant ainsi devant les New York Knicks. C’est la première fois dans l’histoire de la NBA qu’une autre franchise que les Knicks ou les Lakers arrive en tête de ce classement.

750 millions de dollars générés par les Golden State Warriors

Champions NBA en titre, les Golden State Warriors affichent une bonne santé financière. En effet, la valeur des Warriors a augmenté de 25% en une année, passant de 6,03 milliards de dollars à 7,56 milliards de dollars. Avec 750 M$, la franchise californienne a généré le plus de revenus ; soit plus du double des revenus engendrés lors de la saison précédente (300 M$). Un résultat qui s’explique par le retour du public dans les salles de NBA. En effet, la billetterie du Chase Center a rapporté 150 millions de dollars de recettes, à la franchise de San Francisco.

Le bond spectaculaire des Phoenix Suns, la franchise valorisée à 3 milliards de dollars

Les Phoenix Suns ont connu la plus forte valorisation. Estimée à 1,92 milliard de dollars l’année dernière, la franchise basée à Phoenix, dans l’Arizona, est désormais valorisée à 3 milliards de dollars, soit une progression de 56%. Malgré cette belle valorisation, les Suns sont toujours en vente. En effet, le propriétaire Robert Sarver, suspendu un an par la NBA en raison de comportements racistes, misogynes et sexistes, a entamé un processus de vente.