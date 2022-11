Le dernier maillot de Cristiano Ronaldo avec Man Utd vendu aux enchères

25 000 euros pour ce qui sera, sûrement, le dernier maillot porté par Cristiano Ronaldo avec Manchester United.

Le dernier jusqu’à ce jour, mais plus probablement le dernier maillots de la carrière de Cristiano Ronaldo, porté avec Manchester United. C’était le 6 novembre dernier, dans le match disputé à Aston Villa et depuis, l’attaquant portugais a pris publiquement la parole, pour vider son sac et exprimer sa colère, à l’encontre de son entraîneur, Erik ten Hag et de son club.

Le maillot de Cristiano Ronaldo face à Aston Villa aux enchères

C’est le modèle extérieur, celui imaginé en blanc par Adidas qui habille les Mancuniens, qui est proposé sur la plateforme Matchwornshirt. Il est floqué de l’iconique 7 du joueur et de son nom Ronaldo et il sera expédié au meilleur enchérisseur, accompagné d’un certificat d’authenticité. Ce match là, Cristiano Ronaldo l’a disputé dans son intégralité, Manchester s’est incliné (3-1), sur la pelouse des Vilans.

CR7 bientôt licencié par Manchester United ?

A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, à un peu moins d’un jour de la fin des enchères, le tarif est déjà très élevé. Un peu plus de 25 000 euros est l’enchère la plus haute, elle émane de la Chine. Notons qu’un ou plusieurs Français semblent intéressés par cette pièce qui deviendra, à n’en pas douter, objet de collection dans le futur. Surtout si, comme l’annonce ce vendredi la presse anglaise, le joueur finit par être licencié par Manchester United, qui entendrait remettre en cause son contrat, à la suite de ses propos que son employeur jugerait déloyaux.