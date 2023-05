Krys prolonge 3 ans avec le Tour de France et s’étend à la course des filles

Krys continuera de sponsoriser le maillot blanc du meilleur jeune du Tour de France.

Krys renouvelle son partenariat majeur avec le Tour de France pour une durée de trois années supplémentaires. Cette collaboration entamée en 2014 se poursuivra donc jusqu’en 2026, marquant ainsi une décennie d’association des deux marques. En tant que partenaire majeur de la Grande Boucle, Krys continuera de récompenser le meilleur coureur âgé de moins de 26 ans en lui remettant le maillot blanc, une tradition qui perdurera sur les routes du Tour.

Krys et le Tour de France, un partenariat de bientôt 10 ans

En plus de son engagement renouvelé avec le Tour de France masculin, Krys étend désormais son partenariat en devenant partenaire officiel du Tour de France femmes. Cette association nouvelle est signée pour les quatre prochaines éditions, jusqu’en 2027. Dans le communiqué d’annonce, Marion Rousse, directrice de l’épreuve avec Zwift, s’est réjouie de cette collaboration, soulignant l’importance d’une marque reconnue et engagée dans la santé des Français.

Des activations renouvelées sur ce Tour de France 2023

La poursuite des partenariats permettra à Krys de poursuivre ses activations, à la rencontre des Français pour les sensibiliser aux problématiques essentielles de santé que sont la vue et l’audition en proposant des tests de dépistage visuels et auditifs entièrement gratuits. Cette année encore, et pour la 7e fois, le Bus de la Vue et de l’Audition sera présent sur 14 étapes du Tour de France. Ce dispositif sera également déployé sur 3 étapes du Tour de France Femmes avec Zwift. Depuis 2016, ce sont près 9 000 personnes qui ont pu bénéficier de tests de dépistage et de messages de prévention.

Sera également renouvelé l’opération « Étape en blanc », une action de soutien scolaire qui se tiendra cette année, le mardi 4 juillet, à l’occasion de la 4e étape entre Dax et Nogaro. Cet événement, en partenariat avec l’Afev1, est l’occasion d’offrir des heures de soutien scolaire à des jeunes en difficulté.