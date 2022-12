Visite de l’hôtel 4 étoiles de l’équipe de France féminine au Mondial 2023

LEs joueuses de l’équipe de France de football séjourneront en 4 étoiles, à Sidney, pour l’occasion du Mondial 2023.

Alors que les Français ont les yeux rivés sur les Bleus de Didier Deschamps, leurs homologues féminines connaissent leur camp de base pour la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023, en Australie et en Nouvelle Zélande. Elles logeront au Grand Mercure The Hills Lodge, un luxueux hôtel quatre étoiles.

Spa, hammam et piscine chauffée

Situé au nord-ouest de Sydney, à Castle Hill, cet établissement haut de gamme compte 97 chambres, un restaurant, un bar, une piscine chauffée, un hammam, un spa et 4 salles de réunion pour 200 personnes. À quelques encablures de l’hôtel, on peut également y trouver un centre de loisirs avec club de remise en forme, escalade en salle, bowling, aire de jeux pour les enfants et café. Pour rappel, les Bleues défieront la Jamaïque le 23 juillet avant d’affronter le Brésil, le 29. Enfin, elles défieront, le 2 août, le vainqueur d’une des équipes barragistes (Taïwan, Paraguay, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Panama).

Une première pour les joueuses

Ce qui est une formalité pour les joueurs est une nouveauté pour les joueuses. En effet, à l’occasion de cette neuvième édition de la coupe du monde, les équipes participantes bénéficieront d’un camp de base dédié, une première dans l’histoire de la Coupe du monde féminine de la FIFA. Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA, estime que ces camps de base permettront aux équipes de performer. « Notre mission pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 est de ‘Repousser les limites’. Pour cela, nous nous devons d’offrir aux 32 équipes des installations de haut niveau pour s’entraîner, récupérer et se reposer », a-t-elle déclaré. Tout est donc réuni pour avoir un beau spectacle.