Vinicius Jr et Nike, un « divorce » à 10 millions d’euros par an

Une mi-temps avec des crampons différents, un signe du malaise, voire de la séparation entre Vinicius Jr et Nike.

Buteur lors du succès du Real Madrid face à Valence (2-0) ce jeudi à l’occasion de la 19ème journée de Liga, Vinicius Junior fait parler de lui pour une toute autre raison que ses performances sportives. En conflit avec Nike, il a débuté la rencontre et disputé la première période du match avec une paire de chaussures noires faisant apparaître aucun sponsor. Après la pause, il est réapparu sur la pelouse avec le modèle Mercurial de la marque américaine.

Vinicius Junior aurait rompu son contrat avec Nike

Depuis plusieurs mois, la presse espagnole et brésilienne en parlaient, désormais cela semble se confirmer. Vinicius Junior, qui était en partenariat avec Nike depuis 2013 et dont le bail avec la marque à la virgule s’étendait jusqu’en 2028, aurait rompu son contrat avec son sponsor, selon les informations de mktesportivo. La raison : L’ailier de 22 ans, qui sort d’une saison exceptionnelle avec le Real Madrid marquée par un doublé Liga-Ligue des Champions, estime ne pas être considéré à sa juste valeur par l’équipementier américain qui l’accompagnait depuis ses 13 ans.

Un autre sponsor pourrait s’attacher ses services

Alors qu’il disposait, d’après le Daily Mail, d’un contrat avec Nike qui lui permettait de toucher aux alentours de 10 millions d’euros par an, Vinicius Junior souhaitait être mieux rémunéré et davantage mis en avant par la marque américaine. Face à ce qu’il estime être un manque de considération, il a décidé de rompre son contrat et n’est plus lié à son désormais ancien sponsor. D’autres marques pourraient en profiter et tenter de s’attacher les services du joyau du Real Madrid. En 2020, c’est un autre joueur de la Seleção, Neymar, qui avait quitté l’équipementier à la virgule, pour rejoindre Puma.