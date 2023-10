Vente OM: L’évolution des recherches Google de « Vente OM » depuis 3 ans

La vente de l’OM, un vieux serpent de mer dont certains profitent jusqu’à l’épuisement.

Certains l’ont bien compris et l’exploitent jusqu’à l’usure, avec des articles quotidiens sur le sujet. Même quand il n’y en a pas. C’est que depuis le printemps 2020, tel que nous l’avons observé sur Sportune, il ne se passe pas un jour sans que sur Google, les recherches associées au mot clé « Vente OM » n’atteignent des sommets.

Des articles quotidiens pour évoquer la « Vente OM »

Avec un pic observé au mois de février 2021, qui correspond dans l’actualité du club à une salve (une nouvelle), pourtant annoncée certaine par Thibaud Vezirian, d’une officialisation à venir de la vente. « Il est midi. Comme promis, voici la vidéo (je crois que vous l’avez déjà) : tout est ficelé, l’OM est vendu. Communiqué ok. Officialisation + tard, communication à ajuster », écrivait le chroniqueur sur ce qui s’appelait encore Twitter. En mentionnant « 1 an de travail » (sic).

Février 2021, l’apothéose avant le flop de la rumeur

Cela faisant à l’époque suite au brûlant contexte du club marseillais, et l’invasion quelques jours plus tôt de la commanderie par des supporters remontés contre la direction. Depuis le temps file aussi vite que s’accumulent les rumeurs et le plus souvent les redites pour faire mousser le buzz. S’il est permis de croire que des discussions se tiennent ou se sont tenues avec l’actionnaire, toute affirmation est jusqu’ici nulle. Il est probable qu’un jour en effet, l’OM changera de propriétaire. Et alors tous « ceux qui savaient » nous rappellerons « qu’ils l’avaient dit ». Un jour peut-être, mais d’ici là, nul doute que la machine à clic ne faiblira pas.