Valorisation marchande des 30 nominés au Ballon d’or 2023 selon Football Benchmark

La course pour le Ballon d’Or 2023 s’est accélérée avec la révélation de la liste des 30 nominés de cette année. La branche Football Benchmark du groupe KPMG s’y est intéressée, en déterminant la valorisation de chacun des joueurs sélectionnés sur le marché des transferts. Elle pointe aussi pour l’occasion, certains fait marquant de cette liste finale.

Ainsi, treize des trente nominés pour le Ballon d’Or de cette année démontrent leurs compétences dans la Liga espagnole. Cela témoigne de la compétitivité et de l’attrait mondiaux de cette ligue de premier plan. De même qu’après leur saison couronnée de tous les titres (championnat et coupe d’Angleterre, plus Ligue des champions), les joueurs de Manchester City sont fortement représentés, au nombre de sept dans la liste des nominés. Une indication claire de la force de cette équipe en 2022.

Côté valorisation, les cinq joueurs les plus chers du monde, à savoir Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham et Jamal Musiala, figurent tous dans cette sélection. Cela témoigne de leur impact sur le jeu et de leur valeur sur le marché. Cela marque aussi le début d’une nouvelle ère, alors que Cristiano Ronaldo fait l’objet d’une omission parmi les finalistes du Ballon d’Or pour la première fois en deux décennies. C’est un moment qui marque la transition de générations dans le football.

🌟 Who Will Claim the Ballon d'Or? 🏆

The race for the Ballon d'Or is heating up, and this year's top 30 nominees bring a wealth of talent and achievement to the table.

▶ Here are some intriguing facts about this year's contenders: pic.twitter.com/7wzhEBr51g

— Football Benchmark (@Football_BM) September 11, 2023