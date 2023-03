Un maillot collector de Kipsta pour la Ligue 1

La LFP aussi a un maillot, selon les codes couleurs et graphiques de sa Ligue 1, physique et virtuelle.

La Ligue de Football Professionnel sort un maillot collector aux couleurs de la Ligue 1, et de sa compétition virtuelle, la eLigue1 ; le championnat de France qui se dispute le jeu vidéo d’EA Sports, FIFA 23. Il est produit par Kipsta, qui est un partenaire de la LFP depuis le début de la saison 2022-2023 et le fournisseur des ballons de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Un maillot collector réalisé par Kipsta

Depuis plusieurs années l’esport a sa propre communauté de fans. Voilà une nouvelle qui devrait les ravir, puisque 100 exemplaires physiques des maillots réalisés par Kipsta sont à gagner. Les passionnés devront simplement participer à un jeu concours organisé sur les différents réseaux sociaux de l’eligue1 Uber Eats, ainsi que sur les directs de la plateforme Twitch, qui seront diffusés les mardis et mercredis dès 18h00.

Une tunique aussi disponible sur FIFA 23

« Nous sommes très fiers de ce maillot co-conçu avec les équipes de la LFP. Il transpire la même passion que ceux qui habillent nos équipes professionnelles. Son graphisme fait le trait d’union entre les valeurs du football et de l’eSport, pouvant être porté aussi bien à la ville que sur un terrain de foot. Car c’est un vrai maillot de foot, authentique et de fabrication française ! », a déclaré Emmanuel Castiglioni, chef produit textile chez Kipsta. Cette tunique est jaune, bleue et blanche, et le sponsor, Uber Eats, est affiché au milieu, tandis que le logo d’EA apparait en haut à gauche. Les fans pourront aussi obtenir ce maillot sur le jeu FIFA 23 et son mode FIFA Ultimate Team. Pour cela, il faudra regarder une heure de la finale de la compétition, diffusée le 31 mai sur Twitch.