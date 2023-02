Tottenham et la Formule 1 signent un partenariat inédit de 15 ans

Il y aura bientôt du karting dans les travées du stade des Spurs de Tottenham, à Londres.

C’est une annonce assez surprenante que Tottenham vient de faire. Le club londonien a officialisé, ce mardi à travers un communiqué, un partenariat avec la Formule 1. Celui-ci, d’une durée de 15 ans, se concrétisera par la création d’un circuit de karting électrique dans le stade. Il s’agit d’une première dans le monde du football et du sport en général.

Tottenham construit un karting électrique dans son stade, en partenariat avec la Formule 1

Avec son stade à plus d’un milliard d’euros, qui a vu le jour en 2019, Tottenham a créé bien plus qu’une arène sportive faite uniquement pour le football. Outre les matchs de leur club, les supporters pourront également faire du karting électrique dans le fameux Tottenham Hotspur Stadium. Le circuit ouvrira ses portes dès l’automne 2023. L’ambition est importante, puisqu’il s’agira de la plus grande piste intérieure de Londres. Une annonce qui fait le bonheur des dirigeants. « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de ce que ce partenariat à long terme avec la F1 apportera à nos communautés mondiales, nationales et locales », a confié le président de Tottenham, Daniel Levy, dans ce communiqué.

Tottenham et la Formule 1 s’engagent en faveur de l’environnement

En s’associant à la Formule 1, Tottenham permettra aux jeunes locaux de découvrir des opportunités d’apprentissage et de carrière, à travers un programme d’académie de pilotes. Le but étant d’agrandir le vivier de futurs talents du sport automobile. Ce partenariat est aussi une aubaine pour la F1, qui cherche à faire adhérer de plus en plus de fans dans le monde entier. Un monde auquel sont attachées les deux entités puisqu’elles s’associeront également afin de faire la promotion de la responsabilité environnementale.