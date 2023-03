Tom Brady devient le sponsor d’une écurie des 24h du Mans

La marque de Tom Brady sera visible sur le circuit des 24h du Mans.

Maintenant qu’il est officiellement retraité de son sport, avec l’étiquette du GOAT de la NFL que certains lui contestent forcément, Tom Brady a le temps de se consacrer à ses nouvelles affaires. Autrement centrée que sur la pratique sportive. Encore qu’il est toujours question avec l’homme au plus gros palmarès de l’histoire du foot façon US, puisqu’il vient d’officialiser un premier partenariat avec l’équipe Hertz JOTA, une des écuries notamment engagées au prochaines 24h du Mans.

La marque Brady devient fournisseur de l’écurie Hertz JOTA

Par le prisme de la marque de vêtements éponyme, Brady devient fournisseur officiel et un logo visible sur la nouvelle livrée du team britannique, une Porsche 963 engagée dans la catégorie des hypercars. « Je suis un grand fan de course automobile depuis longtemps, et faire maintenant partie de Hertz Team JOTA est une opportunité incroyablement excitante (…) Nous sommes tous impatients de participer aux emblématiques 24 Heures du Mans plus tard cette année », a déclaré par communiqué, le Californien de 45 ans.

Tom Brady présent au 24h du Mans 2023 en juin ?

Pour accompagner ce parrainage, sa marque a produit une collection de trois pièces dédiées : un sweat, un hoodie et une casquette. Peut-on peut-être imaginer que les 10 et 11 juin prochains, traînera dans les paddocks ou les coulisses VIP, la carcasse athlétique de l’homme au sept Super Bowl en carrière…