Tom Brady, dans l’appartement du GOAT de la NFL. A vendre 15,9M$

Le meilleur joueur de l’histoire de la NFL vend son appartement.

Le sept fois champion du Super Bowl Tom Brady a mis en vente son somptueux appartement de trois chambres et cinq salles de bains à Surfside, en Floride, pour 15,9 millions de dollars (14,3 M€). Cette résidence, où Brady a vécu après sa séparation de Gisele Bündchen et pendant sa dernière saison avec les Tampa Bay Buccaneers, offre un aperçu du goût du quart-arrière pour le luxe.

Tom Brady vend sa « garçonnière » à 15,9 M$

L’appartement, situé dans la tour exclusive Fendi Chateau Residences, offre une vue imprenable sur l’océan Atlantique. Avec ses trois chambres et cinq salles de bains il s’étend sur 380 mètres carrés au neuvième étage de la tour. Accessible via un ascenseur privé, l’intérieur offre un plan d’étage ouvert, un coin repas chic et un salon qui a servi de toile de fond pour certaines publications de Brady sur les réseaux sociaux.

Cuisine ultra-moderne et commodités XXL

La cuisine moderne est équipée d’appareils électroménagers haut de gamme Gaggenau, d’un four mural, d’un grand îlot de cuisine avec un évier de préparation et un refroidisseur à vin, ainsi que d’un bar à petit-déjeuner séparé. La suite principale, un havre de paix, dispose d’une baignoire à immersion, de salles de bains en marbre, d’une terrasse privée et de vues imprenables sur l’océan qui ajoutent à son charme.

Il est possible de louer à 75 000 $ par mois

Pour ceux qui souhaitent vivre une expérience de la vie que Brady a autrefois vécue, la propriété est également disponible à la location à un prix de 75 000 $ par mois, comme le rapporte le site Realtor.com. Il s’agit du seul appartement qui offre la possibilité de location en ce moment, dans cette tour construite en 2016 et qui ne compte que 58 unités. Découvrez l’appartement du GOAT de la NFL en images dans le diaporama ci-dessus.