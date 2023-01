Thierry Henry, Puel, Renard: Qui va diriger la Belgique selon les bookmakers ?

Thierry Henry va-t-il prendre la suite de Roberto Martinez sur le banc de la Belgique ?

Eliminée dès les phases de poules de la Coupe du monde au Qatar, la Belgique, qui s’est séparée de son désormais ancien sélectionneur Roberto Martinez, est actuellement à la recherche d’un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes ont été évoquées Thierry Henry, Hervé Renard, ou encore Claude Puel font partie de la liste des bookmakers.

Thierry Henry, le grand favori des bookmakers pour diriger la Belgique

La légende du football français va-t-elle succéder à Roberto Martinez ? Entraîneur des attaquants des Diables Rouges de 2016 à 2018, il est revenu, en 2020, au sein du staff belge en tant qu’adjoint du technicien espagnol. Henry connaît bien les joueurs et est d’ailleurs très apprécié par plusieurs cadres. Avec une cote de 2, il est le grand favori des bookmakers pour être le prochain sélectionneur de la Belgique.

Claude Puel, Hervé Renard et une légende italienne, en position d’outsider

Derrière Thierry Henry, les bookmakers placent Andrea Pirlo parmi les possibles sélectionneurs de la Belgique. Après une première expérience mitigée à la Juventus, l’ancien milieu de terrain est coté à 6. Soit la même cote que Claude Puel, tous deux cités par la presse belge comme étant dans la short-liste des Diables Rouges. Après Henry et Puel, un troisième français fait partie des options à la succession de Martinez selon les bookmakers. En effet, Hervé Renard, actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite, est coté à 7.

Un ancien entraîneur de l’OL, de l’OM, et le coach de l’AS Monaco

Sans club depuis son départ de l’OM en mars 2021, André Villas Boas est aussi cité par les traders comme possible futur sélectionneur de la Belgique. La cote d’AVB est de 7. Autre technicien passé récemment par le championnat de France, Peter Bosz, ancien coach de l’OL, démis de ses fonctions en octobre dernier, est coté à 31. Tandis que l’actuel entraîneur de l’AS Monaco, Philippe Clément, est à 21 contre 1. À noter que l’ancien capitaine des Diables Rouges, Vincent Kompany, est coté à 41, soit la cote la plus haute. Ce qui signifie que sa nomination en tant que coach de la Belgique est jugée comme étant la plus improbable.