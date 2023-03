Thibaut Courtois, bienvenue dans sa nouvelle maison à 6M€

Thibaut Courtois a une nouvelle maison madrilène.

Arrivé à Madrid, d’abord en 2011 pendant trois ans en prêt avec l’Atlético et depuis 2018 sous le maillot du Real Madrid, le gardien international belge, Thibaut Courtois, s’est installé durablement dans la capitale d’Espagne. A ce point qu’il a, selon le média Semana, dernièrement fait l’achat d’une maison, appartenant précédemment à un chanteur et acteur, du nom de Miguel Bosé.

La maison de Thibaut Courtois dispose de quatre chambres

Thibaut Courtois s’est fait plaisir en s’offrant une maison, qui se situe à Somosaguas, sur la commune de Pozuelo de Alarcon. Ce manoir de 1 000 mètres carrés s’étend sur un terrain de 10 000 mètres carrés, sur lequel se trouve notamment un poulailler. La maison, qui porte désormais le nom de la société One TM Financials Investments don t le portier belge est le seul administrateur, se dresse sur deux étages. Elle dispose de quatre chambres, d’un salon ouvert, mais aussi un sauna, une salle de sport et plein d’autres commodités. A l’extérieur, il y a un grand jardin, une piscine et un court de tennis.

L’ancien propriétaire a été contraint de vendre cette maison

Ses murs en béton épais confèrent à la demeure le surnom de « bunker ». Elle est estimée à 6 millions d’euros, mais ça ne garantie pas que ce soit à ce prix, que le portier belge l’a acheté, car son ancien propriétaire aurait été contraint à la céder, car il serait endetté auprès du trésor public. Construite en 1966 par les parents de l’artiste, elle a subi une profonde rénovation, en 2011.