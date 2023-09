TFC: Une nouvelle directrice générale adjointe en charge des revenus arrive

Une nouvelle directrice générale des revenus et des renforts en plus pour le TFC.

Le Toulouse Football Club a annoncé la nomination de Jennifer Darbas au poste de directrice générale adjointe en charge des revenus. Elle prendra ses fonctions le 2 octobre prochain. Jennifer Darbas dirigeait précédemment Le Groupe Labatut, une société de transport et logistique créée par son grand-père. Elle a annoncé en juillet son départ sur les réseaux sociaux.

Le TFC opère des changements pour accroître ses revenus

Au sein du TFC qui annonce sa transformation interne, elle supervisera la billetterie, les hospitalités, le merchandising, les partenariats et les autres sources de revenus. Dans le même temps, le club a annoncé l’arrivée de Max Clavel au poste de responsable billetterie et de Régis Rodas au poste de responsable merchandising. Le premier a exercé au poste de chef de projet billetterie à la Rugby World Cup. Il a aussi oeuvré au service de France Rugby et de la Fédération Française de Tennis.

Quatre nominations et un départ des Violets

Régis Rodas a quant à lui travaillé pendant 20 ans chez Nike, notamment dans les secteurs Retail et Merchandising. En complément doit prochainement être annoncé par le Toulouse FC la nomination d’un nouveau responsable des partenariats. Ces arrivées inclus dans le sens inverse, le départ de Stéphane Roost, qui occupait le poste de directeur des revenus depuis 2019.